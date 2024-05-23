Эксперт Ионов: в российской традиции ислама не принято было носить никаб

Полномочный представитель Международного комитета по защите прав человека (CIPDH) Александр Ионов выступил против решения разрешить женщинам появляться в публичных местах в никабе, обратившись к истории российской традиции ислама, сообщает ridus.ru .

«Никаких никабов тогда, никаких никабов сейчас», — сообщил спикер.

Спикер рассказал, что неоднократно посещал страны Ближнего Востока, имел возможность общаться с Верховными Муфтиями Сирии и Йемена, Ирака и Мороко, Алжира и Судана. Даже в тех странах, где ислам выступает государственной религией, правительство старается вносить более лояльные правила для появления женщин в общественных местах.

Александр Ионов предлагает вспомнить историю России в разные периоды развития. Ношение никаба не было обязательным для мусульманских женщин ни до, ни после революции. Татарские женщины носили длинные наряды в пол. В некоторые периоды у них появлялись головные уборы в виде платка и тюбетеек.

«Башкирские девушки надевали платки или шапочки наподобие тюбетейки. Замужние женщины носили шапочку, к которой прикреплялась накидка, закрывающая затылок, уши и плечи или колпак, который покрывался платком», — рассказал Александр Ионов.

Основным головным убором чеченок был любой кавказский платок. Замужних женщин можно было вычислить благодаря чухту — мешочек, в который собирали косы. Паранджа была исключительно уличной одеждой. В разное время наряд видоизменялся. Его ношение было распространенным в некоторых странах, входящих в состав современной России. Никабов же не было никогда.

Ранее мы сообщали, что глава СПЧ Валерий Фадеев предложил запретить женщинам, находившимся на территории России, носить никабы.