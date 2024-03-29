Эксперт Яременко: у футбольного тренера Черчесова в России нет перспектив

Главный редактор ИА «РосБалт» Николай Яременко в авторском материале анализирует последние события в мире спорта, в числе которых — приглашение одного из лучших российских футбольных тренеров Станислава Черчесова в сборную Азербайджана. Эксперт надеется, что тренер согласится подготавливать республиканских спортсменов из-за отсутствия перспектив в России, сообщает rosbalt.ru .

«Хватит большому тренеру ждать полгода места внутри российского болотца. Черчесов уже его однозначно перерос. Он большого размаха крыльев птица — ему по миру со сборными надо ездить, а не против «Факела» и «Балтики» местных бездельников настраивать. Поэтому дай бог, чтобы у Черчесова со сборной Азербайджана все срослось. Искренне буду рад за него», — высказал мнение Николай Яременко, главный редактор ИА «РосБалт», член исполкома Федерации спортивных журналистов России, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперт отметил, что тренер всегда добивается победы своей команды. На меньшее он даже не рассчитывает. Однако в Баку допустили ошибку. Они заявили, что Станислав Черчесов — один из кандидатов. Тренер не любит такого к себе отношения. Он должен знать, что в сотрудничестве заинтересованы только с ним и больше ни с кем. Так что формулировка Баку может негативно отразиться на его решении.

Николай Яременко присутствовал на Лиге Европы в 2019 году. Он вспоминает, что в Азербайджане очень любят спорт, уважают спортсменов и чтят традиции.

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