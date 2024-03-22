Матч сборных России и Парагвая пройдет при инфоподдержке «Русской Медиагруппы»

Сборная РФ поучаствует в товарищеском матче с командой Парагвая. Игра пройдет 25 марта на московском стадионе «Динамо».

«Русская Медиагруппа» активно поддерживает любительский и профессиональный спорт. Это помогает пропагандировать здоровый образ жизни среди поколений. Не стал исключением и матч Парагвая с Россией, который проведут уже в ближайшие дни.

После матча Россия — Сербия интерес к футболу только вырос, и матч с Парагваем обещает быть не менее захватывающим. Напомним, что Россия разгромила Сербию 21 марта (4:0).

Встреча парагвайской команды с коллегами из России будет зачтено в ФИФА. На данный момент Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге.

Ранее сообщалось, что РФС рассказал о чудовищном давлении на сербов и попытках сорвать матч с Россией.