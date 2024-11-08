Эксперт Юлдашев советует вместо открытия вкладов в банках покупать недвижимость

Россияне начали массово открывать вклады, чтобы получить прибыль от процентов. Однако более выгодное инвестирование для РФ — это приобретение недвижимости. Эксперт призвал учитывать, что динамика капитализации вкладов изменчива и склонна к постоянному росту. Со временем вкладчики могут столкнуться с проблемой возврата своих средств. Недвижимость в долгосрочной перспективе отличается стабильностью цен.

«Инвестирование в недвижимость предоставляет возможность капитализировать вложенные средства за счет роста цен на недвижимость, а также считается одним из самых надежных видов инвестиций на территории Российской Федерации», — отметил эксперт.

Коммерческий директор инвестиционно-строительной корпорации «Ava» Тамара Коломийцева рассказала, что рынок недвижимости динамичен. Он подстраивается под новые реалии. В настоящее время эксперт рекомендует россиянам выбирать субсидированную и комбинированную ипотеки, которые отличаются процентными ставками. Размер ставки обсуждается с банками-партнерами. Кроме того, стоит обращать внимание на различные акции, например, сезонные скидки, рассрочки и программы трейд-ин.

Ранее сообщалось, что эксперт по недвижимости Стародубцев спрогнозировал понижение стоимости аренды.