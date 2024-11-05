Эксперт по недвижимости Стародубцев спрогнозировал понижение стоимости аренды

Специалист по недвижимости компании «Миард» Василий Стародубцев предположил, что в ближайшее время цены на аренду квартир начнут снижаться, сообщил gorod55.ru.

Эксперт предупредил, что тенденция к снижению начнется при условии, если на рынке недвижимости не произойдет никаких изменений.

В последнее время стоимость аренды квартир возросла в несколько раз по всей территории России. Так, местная жительница Омска Ольга рассказала, что арендует недвижимость на протяжении четырех лет. Еще совсем недавно она платила за съем и электроэнергию 16 тыс. руб. Теперь ежемесячная плата достигла 24 тыс. руб. Ольга намерена искать более бюджетный вариант.

Эксперт Василий Стародубцев пояснил, что многие россияне брали квартиры в ипотеку, чтобы сдавать их и получать пассивный доход. Собственнику предстоит выплачивать за ипотеку каждый месяц около 40 — 50 тыс. руб. Аренда за 15 тыс. не покроет этих расходов, поэтому квартиросъемщики повышают ежемесячную плату до 30 тыс. руб.

«Цена на аренду повышалась в течение последнего года. Рынок аренды всего немного отстает по ценам от рынка продажи недвижимости. Плюс волна роста цен идет из Москвы и Санкт-Петербурга», — Городу55 рассказал специалист по недвижимости компании «Миард» Василий Стародубцев.

Ранее сообщалось, что мини-ипотека становится новым трендом на рынке недвижимости России.