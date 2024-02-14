Эксперт Юшков рассказал, как атаки беспилотников на НПЗ отразились на топливном рынке РФ

Аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, как атаки украинских беспилотников по российским НПЗ отразились на работе топливного рынка, сообщает oilcapital.ru .

Атаки БПЛА становятся все более частыми. Периодически они выводят из строя НПЗ. После атаки Ильского НПЗ зафиксировали пожар. В январе был поражен газовый терминал НОВАТЭК на заводе в Усть-Луге, а заводе «РН-Туапсинский» — вакуумная установка. В феврале поразили НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Объекты страдают по всей территории России.

Эксперт Игорь Юшков рассказал, что удары беспилотников по НПЗ России, безусловно, влияют на работу объектов. Требуется время для того, чтобы провести ремонт, необходимо тратить деньги для приобретения новых деталей или оборудования.

«ЛУКОЙЛ заявляет сейчас, что закончит ремонтные работы в течение пары месяцев, как раз до наступления автомобильного сезона (зимой мы потребляем значительно меньше), который начинается примерно со второй половины апреля и до ноября. Если это получится сделать, топливный рынок РФ всего этого не заметит. Если же нет, то будет определенный дефицит, который ударит по объемам экспорта», — рассказал в беседе с «НиК» аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт уверен, что существенного урона подобные атаки топливному рынку не приносят. Они имеют другое задание — вызвать панику среди мирного населения России и ввести в заблуждение украинцев об особенных успехах.

Ситуация на топливном рынке контролируемая, уверен аналитик ФНЭБ.

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