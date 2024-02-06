Эксперты назвали причины роста цен на бензин

На бирже продолжает расти стоимость бензина всех марок (АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива), сообщает oilcapital.ru . Эксперты назвали причины, которые влияют на данную тенденцию.

Аналитики считают, что оптовые цены на топливо в ближайшее время поднимутся. Назвать одну причину подобной тенденции невозможно. Есть несколько неблагоприятных факторов, которые в комплексе влияют на ценовую политику.

Первая причина — аварийная поломка на Нижегородском заводе ЛУКОЙЛа, которая произошла в начале года и до сих пор не устранена. Предприятие считается одним из крупнейших в РФ. Старший консультант «Петромаркет» Александра Зубачева отметила, что авария не стала причиной коллапса, но и не прошла незамеченной для топливного рынка.

«В январе, как правило, долгие праздники не способствуют высокому уровню потребления автобензина, и компании на период праздников снижают его выпуск. В этом году дополнительным фактором стала авария на НПЗ НОРСИ, в результате, по нашим оценкам, автобензина в январе будет произведено на 200-250 тыс. т меньше, чем в декабре — 3,8 млн т. Такой уровень производства продукта способен удовлетворить спрос рынка РФ, он в весенне-зимний период не превысит 3,2-3,3 млн т /мес., и только летом может достигнуть 3,5 млн т/мес. и более. Даже не придется полностью отказываться от экспорта», — рассказала «НиК» старший консультант «Петромаркет» Александра Зубачева.

Вторая проблема — перекупщики, которые приобретают на бирже сырье, используя роботов и определенные алгоритмы, а потом перепродают его по завышенным ценам. Запрограммированные системы действуют настолько быстро, что успевают скупать все сырье до того, как к торгам подключаются реальные участники.

Автоэксперт Евгений Соловьев рассказал ранее интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие проблемы могут возникнуть у российских владельцев автомобиля китайского происхождения после перенесенной зимы.