Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал о снижении потребительской активности в Татарстане, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Эксперт Кабаков считает, что снижение потребительской активности связано с высокой стоимостью товаров и уменьшением доходов. Россияне в первую очередь отказываются от товаров длительного пользования, в частности, от бытовой техники и мебели.

«Основные факторы, влияющие на ситуацию, включают снижение реальных доходов, растущую инфляцию и ослабление рубля, что делает импортные товары менее доступными», — рассказал эксперт Ярослав Кабаков.

Эксперт Ярослав Кабаков высказал мнение, что рост инфляции принуждает россиян отказываться от дорогостоящих покупок и акцентировать внимание на товарах первой необходимости. Если доходы населения не стабилизируются и инфляция не снизится, то, по мнению эксперта, потребление продолжит тенденцию к снижению. В первую очередь пострадает рынок непродовольственных товаров.

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