В ЦБ рассказали, каким будет пик ключевой ставки

Максимальное значение ключевой ставки Центробанка России будет таким, какое понадобится для возвращения инфляции к запланированному уровню в 4%, отметил советник главы Банка России Кирилл Тремасов на XXII Российском облигационном конгрессе, сообщило РИА Новости.

Он рекомендовал подготовиться к длительному периоду строгой денежно-кредитной политики. На заседании 25 октября Центробанк поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 21% годовых, что является историческим максимумом.

Также не исключается возможность дальнейшего повышения ставки на следующем заседании совета директоров в декабре, однако это не является решенным вопросом, сообщила позже председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее Советник Набиуллиной Кирилл Тремасов предостерег от ожиданий снижения ставки ЦБ в 2025 году.