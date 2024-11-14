Военный историк, общественный деятель Максим Калашников высказал мнение, что запрет на изучение истории Запада в рамках образовательной российской программы негативно отразится на развитии нации в будущем, сообщил amic.ru.

Эксперт напомнил, как было устроено советское образование. С одной стороны, школьники имели полное представление о всех событиях, происходящих в других странах. С другой стороны, советские люди не всегда понимали, что на самом деле происходит на Западе.

Невозможно отрицать, что Запад лидировал в мире и задавал тенденции в историческом процессе. В настоящее время он остается противников России, поэтому знать его историю развития особенно важно. Это позволит современной нации не допустить многих ошибок.

«Нельзя не знать его истории, не стоит перегибать палку и перестать изучать нашего главного противника, иначе мы рискуем наступить на те же старые грабли, как в прежние исторические периоды», — сообщил военный эксперт amic.ru.

В рамках школьной программы эксперт Калашников предлагает расширить изучение некоторых тем относительно истории Запада. В частности, более детально рассматривать причины и последствия Первой и Второй мировых войн. Эксперт напомнил, что в советских учебниках присутствовал синхронизм.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку.