Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку

Президент РФ Владимир Путин высказался за инициативу по созданию единых учебников государственного образца по русскому языку и высказал свое мнение, касательно их содержания. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и народов России, именно общий язык является одним из главных столпов духовной и национальной идентичности жителей страны. Ориентируясь на эти постулаты и будет формироваться программа по нескольким дисциплинам.

«Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам как русский язык и язык народа, государственный язык республики Российской Федерации. Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники, их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано», — выразил свою позицию глава государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ООН якобы ратует за соблюдение прав человека, но в некоторых случаях закрывает глаза на нарушение собственного свода правил. В частности, дипломат упомянул ситуацию на Украине, где киевский режим не только игнорирует законные права граждан, но и зачастую их грубо нарушает.