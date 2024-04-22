Экс-депутат Рады Килинкаров: Украина боится, что в начале июня РФ пойдет в масштабное наступление

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* об ожидаемой сложной ситуации для ВСУ в зоне СВО уже в мае нынешнего года, пишет интернет-издание «Абзац» .

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что в мае на Украине станет вопрос о легитимности президента Владимира Зеленского. Согласно закону, 31 марта должны были состояться президентские выборы. Несмотря на то, что действующий глава их отменил из-за военных действий, легитимность такого решения можно поставить под сомнение в рамках международного права.

Вторая причина беспокойства Минобороны Украины — возможное крупномасштабное наступление Армии России, которое запланировано, согласно их данным разведки, на конец мая или начало июня. Предполагается, что ВС РФ будут наступать одновременно на всех направлениях.

«Сейчас, по всей видимости, накладываются несколько факторов», — отметил Килинкаров.

В настоящее время Армия России успешно движется вперед. 21 апреля в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Богдановки. 22 апреля стало известно об освобождении Новомихайловки. Оба населенных пункта расположены в ДНР. Активные бои на данном направлении также ведутся вблизи Часов Яра.

Ранее политолог Александр Дудчак сообщил о попытках Украины «заткнуть дыры» на фронте любой ценой.

*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.