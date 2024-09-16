Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал, что Украина готовится к провокации, чтобы в преддверии встречи президентов Украины и США Киев мог манипулировать Западом из-за лжеагрессии России, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт рассказал, что скорая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом скорее всего будет последней перед выборами американского президента. Владимиру Зеленскому необходимо сделать все, чтобы заручиться поддержкой Белого дома, даже если к власти не придет представитель демократической партии.

Зеленскому нечего предъявить партнерам в качестве побед в зоне СВО. Именно поэтому Украине необходимо альтернативным способом стать главным событием в информационном пространстве. Пресс-бюро Службы внешней разведки России располагает данными, что ВСУ намерены инсценировать ракетный удар Армии России по зданию, где находится много детей.

«Буча-2 была бы идеальным решением. Детский объект является мощным триггером, который позволит изобразить страдающее лицо на встрече и попросить новой помощи и разрешения на удары ракетами вглубь России», — рассказал эксперт Андрей Клинцевич.

Накануне выборов американские политики боятся допускать эскалации конфликта. Если СМИ расскажут электорату историю о невинных жертвах, то у людей возникнет праведный грех. Тогда политикам будет легче объяснить, почему они так масштабно поддерживают Украину.

Ранее сообщалось, что Песков назвал провокацией приглашение Киевом ООН на территории Курской области.