Песков охарактеризовал как провокацию приглашение Киева Красного Креста и ООН на части Курской области, занятые украинскими силами. Об этом сообщило ТАСС.

Он подчеркнул, что США только формально обсуждают возможность разрешения Киеву использовать свое оружие против России, хотя американские военные и так участвуют в конфликте.

Обвинения США в адрес российских СМИ он назвал абсурдными.

Песков также отметил, что перед выборами в США обстановка накаленная, но Россия не намерена вмешиваться.

Он добавил, что установление связей подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной должно быть задачей американских спецслужб, а не Кремля.

Ранее сообщалось, что власти утвердили новую Стратегию государственной культурной политики.