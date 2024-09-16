Песков: Приглашение Киевом ООН на территории Курской области — провокация
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Песков охарактеризовал как провокацию приглашение Киева Красного Креста и ООН на части Курской области, занятые украинскими силами. Об этом сообщило ТАСС.
Он подчеркнул, что США только формально обсуждают возможность разрешения Киеву использовать свое оружие против России, хотя американские военные и так участвуют в конфликте.
Обвинения США в адрес российских СМИ он назвал абсурдными.
Песков также отметил, что перед выборами в США обстановка накаленная, но Россия не намерена вмешиваться.
Он добавил, что установление связей подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной должно быть задачей американских спецслужб, а не Кремля.
Ранее сообщалось, что власти утвердили новую Стратегию государственной культурной политики.