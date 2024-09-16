Украинские спецслужбы и военное командование при активной поддержке кураторов из США разрабатывают сценарий новой провокации. Планируется организовать инсценировку российского ракетного удара по детскому учреждению на территории, контролируемой Киевом. Об этом сообщила СВР.

«По поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв», — говорится в сообщении.

В спецслужбе также отметили, что киевские власти намерены предоставить этой трагедии масштабное медийное освещение и привлечь ведущие международные СМИ.

По имеющейся информации, украинское руководство рассчитывает таким образом поднять боевой дух ВСУ, добиться отмены западных ограничений на использование ракет для ударов по объектам в глубине России и заручиться поддержкой стран глобального Юга.

«Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает», — указали в СВР.

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