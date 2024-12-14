Эксперт Клинцевич: Пентагон может заниматься секретной разработкой без ведома Трампа

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич высказал мнение, что замеченные в небе США беспилотники — это секретные объекты, которые могли разработать по распоряжению Министерства обороны США, сообщило интернет-издание «Абзац».

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, как сообщают СМИ, призвал сбивать подозрительные беспилотники. Военный эксперт Клинцевич предполагает, что Пентагон может проводить разработки под грифом «секретно». В таком случае Трамп может быть не проинформирован о подобной работе.

Эксперт Андрей Клинцевич обратил внимание на то, что у США есть на вооружении современные самолеты-перехватчики и радары. Он предполагает, что приборы не улавливают приближение неизвестных объектов. Их появление в небе нарушают все физические законы, уверен военный эксперт.

«Группа летающих объектов, которые хаотично перемещаются вопреки законам физики, изменяя траекторию полёта под острым углом – это выходит за грани понимания», — отметил эксперт.

Эксперт обратил внимание на то, что за последние десятилетия Пентагону не удалось пройти ни одну аудиторскую проверку. Однако ведомство тратит много денег. Андрей Клинцевич предполагает, что средства направляют на секретные разработки, о чем может не знать даже правительство.

Ранее сообщалось, что США передали Украине не менее 847 ракет Patriot на $3,6 млрд.