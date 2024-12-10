РИА Новости: США передали Украине не менее 847 ракет Patriot на $3,6 млрд

Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на бюджетные документы Пентагона, США передали Украине по крайней мере 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) версии Missile Segment Enhancement (MSE) на сумму $3,26 млрд.

После успешного применения Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» в ноябре Нидерланды отправили в Киев дополнительные системы ПВО Patriot. В ответ США увеличили поставки, добавив еще два комплекса Patriot в следующих пакетах помощи. Однако даже с этим усилением Украине все равно были необходимы современные ракеты-перехватчики, такие как MSE, для нормального функционирования системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине ссуду в размере $20 млрд на 40 лет.