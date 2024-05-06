В МИД РФ назвали украинские F-16 потенциальными носителями ядерного оружия

В случае появления на Украине истребители F-16, Россия станет воспринимать их в качестве носителей ядерного вооружения. Об этом гласит текст, который был опубликован на сайте МИД РФ .

Из сообщения следует, что подобные американские самолеты являются платформами двойного оснащения, которые могут переносить неядерное и ядерное оружие. Данный факт, о чем заявлялось и ранее, не может быть проигнорирован российской стороной.

В МИД РФ подчеркнули, что вне зависимости от того, в какой именно модификации станут поставляться истребители, их воспримут носителями ядерного оружия. В тексте также отмечается, что данное действие со стороны США и НАТО будет интерпретировано в качестве целенаправленной провокации.

Ранее мы писали о том, что по мнению политолога Мезюхо нелогичные решения Запады могут привести к непоправимым последствиям. В частности, он спрогнозировал масштабный военный конфликт, в котором может быть применено ядерное оружие.