Эксперт Коломийцева призвала покупать первичную недвижимость

Коммерческий директор в инвестиционном холдинге AVA Group Тамара Коломийцева спрогнозировала, как будет развиваться рынок недвижимости в 2024 году, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт рекомендует тем россиянам, которые планировали купить первичную недвижимость, сделать это в ближайшие несколько месяцев. Льготные ипотечные программы кредитования еще активные, поэтому оформление сделки не стоит откладывать.

Самый бюджетный вариант — купить квартиру в доме, который только начинают строить. Когда многоэтажный дом появится, а рядом построят социальные объекты и общественные места отдыха, квартира точно вырастет в цене. К тому же, сами застройщики заинтересованы в прибыли. Они предлагают скидки и акции, чтобы люди активнее оформляли сделки.

«Ужесточение условий для получения кредитов в первую очередь свидетельствует о стремлении Банка России „охладить“ ипотечный рынок, поскольку порядка 80% покупок первичной недвижимости сейчас совершается с использованием этого финансового инструмента», — отметила специалист.

После ужесточения требований некоторые застройщики могут отложить строительство ЖК. Если стройка уже началась, то объект введут в эксплуатацию в указанный срок.

Ранее налоговый инспектор Юлия Гейнц рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как изменилась кадастровая стоимость объектов недвижимости в ряде регионов РФ с 1 января.