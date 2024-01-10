«Новые дома и престижные районы»: выяснилось, кого ждет повышенный налог на жилье в 2024 году

С 1 января 2024 года почти у двух миллионов объектов недвижимости изменится кадастровая стоимость. В прошедшем году Росреестр сообщил о переоценке этого показателя сразу в 82 регионах РФ.

Поскольку на основании кадастровой стоимости рассчитывается налог на жилье, эта новость насторожила россиян — в Сети принялись обсуждать возможное повышение этого налога.

Кто в зоне риска

Как рассказала государственный налоговый инспектор, член Совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц, кадастровая стоимость определяется на основании района, где расположена недвижимость, возраста дома и материалов строительства.

«Не обязательно при переоценке кадастровая стоимость квартир повысится, для некоторого имущества она может понизиться. Поэтому имущественный налог на недвижимость скорее увеличится у тех граждан, которые живут в новых домах и в престижных районах», — пояснила она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Есть одно «но»

Однако, напомнила Гейнц, сейчас действует налоговая оговорка, которая гласит, что насколько бы ни увеличилась кадастровая стоимость объекта в результате переоценки, сама сумма налога не может быть увеличена больше, чем на 10%.

«Поэтому если человек платил 1000 рублей налога на квартиру, то он будет платить максимум 1100 рублей независимо от того, насколько выросла кадастровая стоимость», — пояснила эксперт.

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