Эксперт Кондратьев: Прибалтика может разрешать ВСУ запускать со своей территории БПЛА

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев высказал мнение, что власти Прибалтики могут непублично разрешить Украине запускать со своей территории БПЛА для атак регионов РФ, сообщил сайт aif.ru.

По информации СМИ, в Эстонии заявили об упавшем военном дроне со взрывчатым веществом. Предположительно, найденный объект оказался украинским БПЛА, который должен был атаковать цель в РФ. Эксперт Кондратьев прокомментировал данную информацию.

«Не исключено, что прибалтийские страны молча предоставляют свое воздушное пространство для пролета дронов ВСУ», — объяснил он.

Эксперт пояснил, что для ВСУ подобное сотрудничество удобное. Запущенные дроны могут обходить российские средства защиты: ПВО, средства обнаружения беспилотных летательных объектов и другие. Принятые меры увеличивают шанс дронов выполнить задание ВСУ.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал отказ президента РФ ударить по Киеву «Орешником».