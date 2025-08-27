Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию, сообщил KP.RU.

Корреспондент KP.RU попросил Дмитрия Пескова прокомментировать заявление, сделанное президентом Белоруссии. Так, Александр Лукашенко рассказал, что Путину предлагали атаковать улицу в Киеве, где расположено правительство страны, ракетой «Орешник». Президент категорически отказался.

Корреспондент напомнил, что данную информацию уже прокомментировал экс-премьер Сергей Степашин. Спикер уверен, что отказ Путина связан с историей его семьи: мама президента пережила все горести блокады Ленинграда, отец сражался на фронте, маленький брат погиб во время блокады. По мнению Степашина, у Владимира Путина нет цели причинять вред мирным жителям, ведь район Банковой считается густонаселенным.

Дмитрий Песков решил оставить часть высказываний Александра Григорьевича без комментариев. Он напомнил, что Армия России наносит удары исключительно по военным целям или стратегически важным объектам, которые считаются околовоенными.

«Эта позиция президента, она сохраняется и будет сохраняться, безусловно, и дальше», — заявил Песков.

