Эксперт Корнев прогнозирует среднюю стоимость авто до 5 млн рублей в 2025 году

Автодилеры уверены, что в 2025 году россиян ожидает существенное подорожание автомобилей отечественного и импортного производства, сообщил 56orb.ru.

Руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев прогнозирует, что в скором времени средняя стоимость иномарки составит 5 млн руб., а автомобилей китайских брендов — 3 млн руб. По мнению эксперта, отечественный лидер рынка заявит о росте цен в связи с инфляцией и ростом ставки ЦБ.

«Кроме этого, цены на отечественные машины будут расти из-за устойчивого спроса даже в условиях низких продаж, ведь это самые доступные варианты из имеющихся на сегодняшнем российском авторынке», — рассказал эксперт.

Эксперт назвал еще одну причину — некоторые автомобили отечественного производства нуждаются в запчастях иностранного выпуска, что также отражается на итоговой цене товара.

Автомобили китайского производства, по мнению эксперта Корнева, подорожают по нескольким причинам: постоянно поднимающийся утильсбор и логистические расходы. Важно учитывать, что за продукцию китайского автопрома рассчитываются в валюте.

Генеральный директор в компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рекомендует россиянам, которые хотели сменить автомобиль, реализовать задуманное в конце 2024 года или начале 2025.

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