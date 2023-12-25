Эксперт Коротченко: Российские спецслужбы участвовали в «сербском майдане»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение, что российские спецслужбы помогли властям Белграда не позволить Западу разжечь конфликт и устроить очередной «цветной майдан», сообщает агентство «РИА Новости» .

«Надо отметить, что между спецслужбами России и Сербии налажены достаточно тесные партнерские взаимоотношения. В частности, они осуществляются между сербской спецслужбой БИА, основным органом разведки и контрразведки Сербии, ФСБ и СВР России», - сказал Коротченко.

Эксперт уверен, что ситуация в Сербии могла развиваться так, как это произошло на Украине. Сначала произошла бы революция, а за ней последовал государственный переворот. При помощи сил оппозиции Сербии Запад действовал по классической схеме, которую применял в ряде стран: захват силовым способом правительственных зданий.

«За этими попытками прежде всего стоят западные агенты влияния из числа сербской оппозиции. Отмечу такие фигуры, как Драган Жилас, Мирослав Алексич, Александр Йованович, Срджан Миливоевич, Мариника Тепич, Радомир Лазович, Добрица Веселинович. Это ядро, представляющее различные силы в сербской оппозиции, но все они являются прямыми содержантами и агентами влияния Запада», - считает эксперт

Спикер уверен, что финансированием государственного переворота в Сербии занимались некоторые фонды из Германии. Есть данные полагать, что посольство Германии в Сербии руководило происходящими событиями. Помогали и некоторые политические немецкие партии.

Сменить срочно власть в Сербии Западу было необходимо после недавних выборов.

«В условиях, когда политические партии, поддерживающие Александра Вучича, одержали убедительную победу на досрочных выборах 17 декабря и получат большинство в сербском парламенте, очевидно, что вчерашняя попытка переворота - это ответ на итоги выборов со стороны Запада, которому не удалось протащить в парламент свою агентуру», - отмечает собеседник «РИА Новости»

Эксперт уверен, что сербские власти понимают, что обстановка еще остается напряженной. Ситуацию будут контролировать. В свою очередь Россия станет на сторону правительства Сербии, которое разогнало протестующих на законных основаниях.

Президент Сербии Александр Вучич не скрывает, что получил сообщение от специальных служб других партнерских государств. Об этом он рассказал в обращении к гражданам. Премьер Сербии Ана Брнабич выразила слова благодарности России за оперативное предупреждение о беспорядках.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала виновных в попытке смены власти в Сербии силовым путем.