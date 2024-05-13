Эксперт Кошкин: потеря Харькова станет для Киева и Запада главным военным поражением

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что потеря Харькова для Украины и западных партнеров станет одним из главных поражений с политического и военного аспекта, пишет интернет-издание «Абзац» .

Эксперт пояснил свою точку зрения. Во-первых, Запад длительное время передает Киеву большие партии вооружений. После некоторых сомнений партнеры продолжили оказывать Украине помощь. Невозможность удержать Харьков станет очередным доказательством, что Киев бессилен в зоне СВО даже с современной военной техникой и большим запасом ракет.

Во-вторых, географическое размещение Харькова позволит Армии России успешно продвигаться вперед. Освобождение города продемонстрирует полную несостоятельность Украины.

«Также за наступлением Российской армии в Харьковской области бдительно следит Запад, для них это тоже станет серьезным ударом и утратой лидирующих позиций», – отметил Кошкин.

Наступательные действия ВС РФ на всех направлениях, в том числе и Харьковском, эксперт Андрей Кошкин назвал успешными и перспективными. Харьков остается важным городом для киевского режима, поэтому для его удержания ВСУ перебрасывают части с одного участка на другой. На данную тенденцию также влияет нехватка украинских военных.

Ранее мы сообщали, что депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко выразил уверенность в освобождении Армии России Днепропетровска после Харькова.