Эксперт Крупнов предупредил россиян о сокращении пенсий в полтора раза

Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов высказал мнение, что демографический кризис и экономические проблемы могут привести к постепенному сокращению пенсий в полтора раза, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт Крупнов пояснил, что демографический кризис приводит к сокращению числа работающих россиян и росту числа граждан пенсионного возраста. По его мнению, с каждым годом в социальный фонд будет поступать все меньше отчислений.

«Условно говоря, в 2047 году человек де-факто будет получать пенсию в полтора раза меньше по реальному наполнению, чем сегодня», — рассказал «Абзацу» председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Эксперт обратил внимание, что экономические проблемы будут усугублять ситуацию. В частности, инфляция негативно отразится на индексации выплат. Юрий Крупнов уверен, что России необходимо решать вопрос с демографическим кризисом, чтобы не допустить двух масштабных экономических. По его мнению, первый произойдет в начале 2040-го, второй — в 2050–2060-м. Главная причина — резкое падение численности населения, которое является экономически активным.

По мнению эксперта, правительству РФ необходимо перестраивать экономику и влиять на тенденции демографии.

«Если производительность труда изменится и россияне увеличат свои доходы в разы, то кратно вырастут и поступления в Социальный фонд, откуда платятся пенсии», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили проект о допиндексации военных пенсий.