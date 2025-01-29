В Госдуме подготовили проект о допиндексации военных пенсий

Правительство Российской Федерации разработало законопроект о дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров, который будет соответствовать уровню фактической инфляции. В ближайшее время он будет представлен депутатам. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил поддержку этой инициативе и сообщил, что документ будет оперативно подготовлен к обсуждению, передает ТАСС.

Карталапов подчеркнул, что для выполнения указания президента России об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%) Министерство обороны и Министерство финансов подготовили законопроект, который скоро поступит в Госдуму.

Комитет Госдумы по обороне твердо поддержит это предложение и быстро подготовит его к рассмотрению на пленарном заседании, добавил он.

Согласно проекту закона, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии, составит 93,59%, что повысит реальный размер пенсии на 9,5% по сравнению с январем 2024 года.

Ранее в Госдуме рассказали об индексации более 40 социальных выплат с 1 февраля.