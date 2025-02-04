Эксперт Крыгина пояснила, почему не всем россиянам помогают консультации психолога

Квалифицированный психолог со стажем 17 лет Светлана Крыгина рассказала, что при выборе специалиста важно обращать внимание на наличие у него полного высшего образования, сообщил mkset.ru.

Эксперт обратила внимание на то, что психолог поможет человеку разобраться в своих проблемах и ощущениях. В случае проявления агрессии, шизоидного состояния или мании необходимо обращаться к психотерапевту. Психолог получает гуманитарное образование, а психотерапевт — медицинское. В этом заключается главное отличие между специалистами.

Эксперт Светлана Крыгина поделилась предположением, почему появился миф, что психологи не способны помочь и являются ненужными специалистами. По ее мнению, главная проблема заключается в нежелании работать над собой, в человеческой лени.

«Если клиент готов работать над собой, по-настоящему изменить ситуацию, трудиться хочет, тогда дела хорошо обстоят. Хватает 3-4, максимум 5-6 сеансов. Затягивается только тогда, когда человеку нравится ходить к психологу, ныть и увиливать от собственных действий», — объяснила Светлана Крыгина.

Психолог отметила, что на прием нередко приходят подростки. Для решения их проблем необходимо провести беседы с родителями. Дети — отражение взрослых. По ее мнению, многие россияне не хотят решать собственные проблемы, которые отражаются на поведении их детей.

«Взрослые не все согласны работать над собой. Вот Интернет и воспитывает наших детей. Годами. А от психолога требуют быстро и дешево», — считает эксперт.

Ранее психолог Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», к каким неприятным последствиям может привести выбранный стиль воспитания детей Киркорова.