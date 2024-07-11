Эксперт Кулаков: ожидать снижения цен на древесину не стоит

Президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков в интервью « Ридусу » перечислил причины, которые не позволят стоимости древесины снизиться в ближайшее время: высокий спрос на индивидуальное жилищное строительство, инфляция и новые условия семейной ипотеки.

Высокий спрос на индивидуальное жилищное строительство — одна из главных причин, которая спровоцировала резкий рост стоимости древесины.

«За 2023 год его объем составил 58,68 миллиона квадратных метров, что составляет половину возведенного в стране жилья», — уточнил эксперт Кирилл Кулаков.

Вторая причина — инфляция. Эксперт пояснил, что в прошлом году показатель инфляции за год составил 7,42%. В первые пять месяцев нынешнего года специалисты уже зафиксировали 3,21%.

Ожидать снижения стоимости не стоит также из-за измененных условий семейной ипотеки. Теперь дома разрешается строить жителям сельской местности и малых населенных пунктов, поэтому спрос на древесину может возрасти в сезоны активного строительства.

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