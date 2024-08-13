Эксперт Кузнецов пояснил, почему магнитная буря провоцирует северное сияние

На Солнце происходят вспышки, которые доходят до магнитосферы и сталкиваются с ней на Земле. В свою очередь в магнитосфере Земли находятся радиационные пояса.

«Это такие петли, в которых долгое время живут частицы, захваченные из магнитосферы, из солнечного ветра. И они гуляют между пробками», — рассказал собеседник RT.

Степень мощности магнитного поля зависит от вспышки. Если мощность высокая, то магнитное поля образуется на низкоширотных силовых линиях. В таком случае человек наблюдает в небе северное сияние.

«Это есть результат вторжения вот этих частиц из магнитосферы в атмосферу, это означает, что магнитное возмущение было сильным и оно проникло на низкие широты», — пояснил Кузнецов.

Если степень возмущенности магнитного поля слабая, то земляне не будут видеть полярное сияние. Яркий и красивый цвет северного сияния завит от нескольких факторов: спектра в атмосферу частиц, которые ранее вторглись в нее, и их состава, который формируется на конкретных высотах. В свою очередь эксперт Сергей Богачев допустил, что жители Москвы и Санкт-Петербурга также смогут наблюдать за северным сиянием. Случится это, если магнитная буря продержится до сегодняшнего вечера.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью в Югре горожане, в отличие от других россиян, могли одновременно наблюдать за метеорным потоком Персеиды и северным сиянием.