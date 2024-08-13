Полярное сияние и метеорный поток Персеиды наблюдали ночью в Югре

В Югре ночью жители стали свидетелями одновременно двух красивых и редких природных явлений — полярного сияния и метеорного потока Персеиды, сообщил nashgorod.ru.

Люди рассказывают об увиденном в социальных сетях. Некоторые охотно делятся фотографиями. Видно, что ночное небо переливается разными яркими цветами: фиолетовым, зеленым и синим. Одновременно небо усеяно большими звездами.

Свидетелями только полярного сияния стали многие жители Тюменской области. Некоторым не повезло, потому что в их районах прошли мощные ливни. Причина северного сияния — сильная магнитная буря, которой ученые присвоили уровень G4. Буря накрыла Землю накануне вечером. Ее мощность может негативно повлиять на работу энергетических объектов, спровоцировать перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и неполадки в высокочастотной радиосвязи. Согласно прогнозам ученых, магнитная буря продлится до вечера 13 августа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 августа в Башкирии выпал настолько крупный град, что сонные горожане переживали из-за начала конца света.