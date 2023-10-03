Эксперт Лебедев заявляет о необходимости пересмотра норм старта отопительного сезона

Эксперт считает, что отопительный сезон необходимо начинать по мере необходимости, исходя из изменения погодных условий. Эколог отмечает, что в последнее время климат ряда регионов России заметно меняется, что отражается на изменении погоды.

Например, в Ростовской области отопление включают в середине осени – 15 октября. Происходят такие случаи, когда на улице еще жаркая погода, а в квартирах уже топят. Люди вынуждены открывать окна на проветривание. Бывают и противоположные ситуации – холодные дни наступают задолго до 15 октября. Жителям приходится мерзнуть или включать альтернативные источники обогрева.

Задача региональных властей – не допускать оплаты коммунальных платежей и расхода топлива тогда, когда в этом нет необходимости. Важно также предоставить населению комфортные условия проживания.

Также эксперт считает, что есть еще одна проблема в регионе, которая требует внимания со стороны представителей местной администрации – это передвижение людей с ограниченными возможностями.

«Взять даже ситуацию в Советском районе Ростова. Пандусы установлены, а к ним человеку на коляске не проехать — дорожки вокруг разбиты. И даже пешеходные дорожки нередко отсутствуют. Хорошо, если б наши депутаты разобрали бы существующие проблемы на сектора и занимались этими вопросами. А то пока мы лишь наблюдаем, как в определенный момент, обычно перед выборами, один человек озвучит злободневную проблему, а потом снова все затихает», — резюмирует эксперт в беседе с корреспондентом RostovGazeta

Ранее эколог Алексей Лебедев объяснил, что влияет на изменение климата.