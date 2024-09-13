Эксперт Легуенко: миру не стоит опасаться военного альянса России и Китая

Эксперт уверен, что Китай и Россия будут поддерживать дружеские отношения недлительный период времени. Аналитики предполагают, что Пекин выступает против Запада исключительно, чтобы на время СВО отвести внимание США и Европы от Тайваня. Как только Китаю будет невыгодно помогать России, эти отношения охладеют. Обозреватель «Ридуса» солидарен с данной точкой зрения.

Максим Легуенко напомнил, что за всю историю существования Китай и Россия никогда не были полноценными партнерами. В годы СССР Пекин занимал зависимую позицию. В современном мире ситуация изменилась. Китай более силен экономически.

«О том, что Пекин не готов ложиться костьми ради своего северного соседа, может свидетельствовать тот факт, что китайские банки, как по команде начали сворачивать проведение российских платежей, сразу после грозного окрика из Вашингтона о введении вторичных санкций», — написал обозреватель «Ридуса» Легуенко.

Эксперт уверен, что Россия потерпела убытки после некоторых решений Китая, в частности, из-за ценового демпинга при закупке углеводородов и заготовке российского леса. Отечественные экономические субъекты не всегда остаются в выигрыше от партнерства с Китаем, предполагает эксперт.

Недавно Минобороны РФ сообщили, что корабли ВМФ РФ и ВМС КНР выполнили стрельбы в Японском море в рамках совместных учений. Эксперт Легуенко уверен, что некоторое время Китай и Россия обязательно будут поддерживать друг друга, но надеяться на создание крепкого военного альянса не стоит.

Ранее сообщалось, что президент Путин провел встречу с главой китайского МИД.