Путин провел встречу с главой китайского МИД

В ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем на протяжении многих лет являются взаимовыгодными, сообщило РИА Новости.

«Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства», — добавил президент.

Путин подчеркнул, что сотрудничество развивается во всех направлениях, включая координацию на международной арене, а также экономические, культурные и гуманитарные аспекты.

«Все это остается в нашей повестке дня и в том числе будет предметом наших обсуждений с председателем Китайской Народной Республики <...> в Казани», — уточнил президент.

Путин также напомнил, что ждет участия Си Цзиньпина на саммите БРИКС, и попросил передать ему наилучшие пожелания.

Глава китайского МИД Ван И передал «теплый привет и благие пожелания» от Си Цзиньпина.

«Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина», — сказал Ван И на встрече с российским лидером.

Си Цзиньпин подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани, заявил Ван И во время переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с высокопоставленными представителями стран БРИКС.