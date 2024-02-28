Эксперт Левченко: юристы могут бесплатно отстаивать права водителей в суде из-за плохих дорог

Представитель Народного фронта Ростовской области, правозащитник Сергей Левченко призвал водителей подавать в суд, если они вынуждены ездить по некачественным дорогам, сообщает rostovgazeta.ru .

Езда по некачественным дорогам приводит к ряду поломок автомобилей, для устранения которых необходимо тратить немалую сумму денег. Эксперт уверен, что если автомобилист подаст в суд, то сможет добиться возмещения средств от собственника дорог. Тем более не стоит сомневаться, если произошло ДТП из-за плохого дорожного покрытия. Часто юристы могут взяться за дело бесплатно. Свой гонорар они получат в любом случае, даже если истец им не заплатит.

«Некоторые юристы берутся за подобную работу практически бесплатно. Оплату за свой труд они получат через суд от собственника дорог. Так бывает по страховым случаям. Поэтому если человек попал в ДТП из-за ям на дороге, я рекомендую прежде всего проконсультироваться с юристами по-поводу возможности получения компенсации», — советует эксперт.

Эксперт уверен, что чем больше людей подаст исков в суд, тем лучше. Собственники дорог начнут быстрее ликвидировать неполадки и следить за состоянием дорожного покрытия.

Правозащитник Сергей Левченко рассказал, как лично проехал по участку трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

«Я проезжал эти участки и видел, в каком они состоянии. Думаю, что пострадавшие из-за ям водители должны и сами обращаться в суд, требуя компенсацию за ремонт автомобиля, за вулканизацию, за моральный ущерб», — рассказал Сергей Левченко.

Ранее эксперт авторынка Вадим Красиков предупредил о подорожании авто, ввозимых из стран ЕАЭС из-за нового решения российского правительства.