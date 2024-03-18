Эксперт Левченко призвал использовать искусственный интеллект при строительстве дорог

Эксперт в области дорожного строительства, представитель Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко высказал мнение, что при строительстве дорог необходимо представлять город в далеком будущем, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт объясняет, что в густонаселенных городах, в числе которых Ростов-на-Дону, остро стоит проблема автомобильных пробок. Решать вопрос необходимо современно. Во-первых, стоит планировать не на год или два, а минимум лет на 50. Во-вторых, использовать современные технологии и опыт развитых стран. Например, при разработке плана надежным помощником может стать искусственный интеллект.

«У нас много квалифицированных и грамотных проектировщиков, мостовиков и специалистов, которые остались еще с советских лет. Главное, все правильно просчитать. Но с этим легко поможет справиться искусственный интеллект. Он сейчас может просчитать все, что угодно», — отметил эксперт Сергей Левченко.

В больших городах появление эстакад — это неизбежность. России стоит перенять опыт Шанхая. Эксперт уверен, что через сто лет в Ростове появятся эстакады, размещенными на семи уровнях. Отечественным специалистам придется перенимать опыт китайских компаний. Только эстакады смогут избавить большой город от пробок.

«Однако жить нужно не одним днем, а смотреть хотя бы на полвека вперед», — рассказал собеседник RostovGazeta.

Качественно соорудить эстакады специалисты РФ смогут. Есть другая проблема — финансирование.

Ранее мы сообщали, что в Донецке после освобождения Авдеевки впервые за долгое время появились автомобильные пробки.