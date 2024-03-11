Жители Донецка встречают весну с новыми надеждами на спокойную мирную жизнь, пишет телеграм-канал «Украина.ру».

Впервые за долгое время в городе фиксируют наличие автомобильных пробок.

Освобождение Авдеевки снизило возможности ВСУ по артиллерийскому обстрелу Донецка. Эта новость побудила многих жителей центра ДНР вернуться в родной город.

Тем не менее, до полной безопасности в Донецке еще далеко. Для этого необходимо и далее отодвигать линию фронта на запад.

5 марта в городе сообщили о 10 снарядах натовского калибра, выпущенных ВСУ по Донецку. Украинские националисты наносили удары из населенных пунктов Карловка и Кураховка. От Кураховки до Донецка — чуть более 30 км.