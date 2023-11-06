Эксперт Лисневский назвал причину поражения правящей партии Молдавии на выборах

В воскресенье, 5 ноября, в Молдавии проходили местные выборы. Выборы уже признаны состоявшимися и легитимными, потому что в большей части населенных пунктов явка составили выше 25%. Предварительные подсчеты говорят о том, что правящая партия «Действие и солидарность» не одержала победу. Политолог Ян Лисневский рассказал корреспонденту агентства « РИА Новости », почему так произошло.

Только в 19 населенных пунктах правящая партия смогла набрать наибольшее количество голосов избирателей, но даже в этих районах «Действие и солидарность» не станут правящими силами. Теперь у оппозиции есть все шансы войти в парламент.

Политолог перечислил ошибки президентской партии. Лидеры привлекали к агитации политических персон, что запрещает законодательство. Открыто использовали админресурсы. В адрес руководителей регионов поступали угрозы, что их жизнь ухудшится в случае проигрыша партии на выборах. Также были закрыты все независимые телеканалы. Давление оказывали и оппозиционные политические фракции - «Шанс» и «Возрождение».

Молдавский политолог отметил, что проигрыш - не самое страшное. Люди перестают доверять государственным институтам Молдавии.

«А это очень важно. Потому что без доверия к ЦИКу мы не можем говорить о свободных, демократических выборах, без доверия к органам, которые должны контролировать, - прокуратуре, полиции - мы не можем говорить о равных правах кандидатов. Они также изменили Избирательный кодекс. И европейские институты это осудили, дали рекомендации не делать этого. На что ПДС не обратил внимание, тем самым дискредитировав и европейские институты», - пояснил политолог

Представители оппозиционной партии «Шанс» и лидеры «Шор» не смогли выдвинуть свою кандидатуры. Так, вечером 3 ноября комиссия по чрезвычайным делам сообщила о снятии партии «Шанс» с выборов. Оппозиция считает выборы незаконными, раз не были представлены все партии.

В 2024 году в Молдавии состоятся президентские выборы, а в 2025 - парламентские. В 2024 году в России также пройдут выборы президента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 6 ноября, сообщил, принял ли Владимир Путин решение баллотироваться.