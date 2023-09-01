Эксперт Макгрегор: Украина вынуждает РФ освобождать территории до границ Польши и Румынии

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру высказал мнение, что если Украина не решит начинать мирные переговоры с Россией, то Москве придется продвигаться дальше по территориям, пишет агентство «РИА Новости».

Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что командование вооруженных сил России выбрало определенную стратегию. Россия специально не наступает и не продвигается дальше по территориям Украины, ожидая предложения от Киева о проведении мирных переговоров.

Если Украина не начнет договариваться и идти на уступки, у России не останется выбора, кроме как идти в оборону и освобождать другие территории. Армия России может успешно дойти до Одессы.

«Они (армия России – ред.) продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет», - считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор

Эксперт уверен, что если и это не поможет в урегулировании конфликта, Россия будет вынуждена дойти до границ Украины, где она граничит с Румынией и Польшей. Такой исход событий возможен тогда, когда в Кремле поймут, что все другие способы безнадежны.

«Вот что я вам скажу: если русские пойдут вперед, сокрушат все, а затем начнут продвигаться на запад, это окажет большое влияние на Европу», - рассказал экс-советник Пентагона Макгрегор

Ранее эксперт рассказал, что контрнаступление Украины провалилось. Военные ВСУ массово сдаются в плен.