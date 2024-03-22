Эксперт Марочко: в Харьков прибыли влиятельные офицеры ВСУ
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Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что в Харьков из Киева прибыла делегация высокопоставленных офицеров.
«В город Харьков отмечено прибытие высокопоставленных военных офицеров из Киева», — сообщил Марочко агентству.
У ВСУ возникли стратегические проблемы на Харьковском направлении. Из Киева в Харьков прибыли высокопоставленные офицеры, которые ознакомятся с ситуацией лично. Они проинструктируют дальнейшие действия военных на данном направлении. Их главная задача — выявить проблемные вопросы и ускорить их решение.
Военный эксперт отметил, что специалистам службы разведки РФ сложно определить, где именно расположились украинские военные. Приезд делегации проходит секретно. Офицеров хорошо охраняют.
Координатор подполья Сергей Лебедев в свою очередь рассказал РИА Новости об успехах на Харьковском направлении. Военные РФ утром 22 марта нанесли точечный удар по заводу. Атака имеет стратегическое значение. На предприятии изготавливали танки и детали для них. Там же производили ремонт сломанной техники.
Ранее мы сообщали, что элитные подразделения ВСУ в закрытом чате в Телеграм-канале обвинили президента Украины Владимира Зеленского и военное руководство в будущих неудачах в зоне СВО.