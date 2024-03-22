Элитные подразделения ВСУ обвинили Зеленского в грядущих неудачах в зоне СВО

«Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский – эти парни вас доведут до "победы". Ни одного украинца среди них нет. Я и еще несколько ребят в этой группе пытаются сказать немногим… мы стоим на краю пропасти. Нужно принять решение. Пусть каждый принимает решение, будет ли он мясом Сырского, и какое место он займет в катастрофе, которая приближается. Мы пытаемся сориентировать, что приближается огромная катастрофа для нас», — добавляет он.