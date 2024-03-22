Элитные подразделения ВСУ обвинили Зеленского в грядущих неудачах в зоне СВО
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
В распоряжении РИА Новости оказались аудиосообщения участников канала ParaBelum, которыми выступают элитные военные ВСУ. Они уверены в неминуемой катастрофе в зоне СВО для украинской стороны. Участники канала обвиняют в непрофессионализме президента Украины Владимира Зеленского и военное руководство.
Участники чата считают, что опытных руководителей уволили. Теперь вопросами ВСУ занимаются неквалифицированные военные. Украинских мужчин мобилизуют и совершенно необученных отправляют на самые «горячие направления».
«Реально, Шойгу (министр обороны РФ, Сергей – ред.) завтра позвонит Сырскому (командующий вооруженных сил Украины, Александр – ред.) и скажет: Сырский сдавайся, тебе не победить. Сырский скажет "русские не сдаются" и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак (город в Запорожской области под контролем РФ – ред.). Уволили самых адекватных. Отправили в отставку тех, у кого голова на плечах», — говорит один из участников беседы.
Участник чата недоумевает, как главнокомандующим ВСУ могли назначить русского. Почему президент Украины по национальности еврей, а министр обороны — «чурка».
Другой участник чата рассказал, как складывается сейчас ситуация в зоне СВО: снарядов у ВСУ не хватает, позиции не подготовлены, окопы не вырыты. Нет руководителей, которые могли бы принимать адекватные и результативные решения. Недавно мобилизованные военные еще не имеют необходимого опыта.
«Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский – эти парни вас доведут до "победы". Ни одного украинца среди них нет. Я и еще несколько ребят в этой группе пытаются сказать немногим… мы стоим на краю пропасти. Нужно принять решение. Пусть каждый принимает решение, будет ли он мясом Сырского, и какое место он займет в катастрофе, которая приближается. Мы пытаемся сориентировать, что приближается огромная катастрофа для нас», — добавляет он.
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