Эксперт Марцинкевич: срыв сроков РЖД негативно отражается на развитии газовой отрасли РФ

Главный редактор geoenergetics.info Борис Марцинкевич считает, что РЖД часто не сдают проекты к ранее оговоренному сроку. Некоторые работы просто останавливают. Это негативно влияет на развитие нефтегазового комплекса России, сообщает oilcapital.ru .

Эксперт напомнил все проекты, которые РЖД не выполнило в заранее оговоренный срок и назвал те, которые так и не были реализованы.

«В частности очевидно, что РЖД присоединилась к антироссийским санкциям», — высказал мнение главный редактор geoenergetics.info Борис Марцинкевич

Строительство Северного широтного хода отменили. Было решено, что между населенными пунктами Сосногорск и Индига появится новая железная дорога, но пока все осталось лишь на бумаге.

Из Тывы в Курагино также планировали провести новый железнодорожный путь. Решение приняли в 2011 году, но проект так и не реализовали.

Эксперт считает, что срыв сроков реализации проектов — это внутренние угрозы для развития отечественного нефтегазового комплекса.

К внешним можно отнести санкции, спровоцированные СВО. Борис Марцинкевич отмечает, что сначала необходимо выполнить те задачи, которые были поставлены перед началом специальной операции, а потом решать проблемы нефтегазового комплекса на мировой арене.

«На мой взгляд, существуют большие перспективы увеличения поставок сетевого газа в государства Центральной Азии. Может вырасти газовый экспорт в Узбекистан и Казахстан, Киргизия готова забирать определенный объем. Инфраструктура для этой цели в виде системы магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр» имеется, ее только осталось развернуть в реверсном направлении», — рассказал эксперт

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