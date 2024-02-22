Эксперт Мартыненко: стоимость автопарка экс-главы ГИБДД Ставрополья на торгах приемлемая для россиян

На торги выставили пять автомобилей, которые ранее принадлежали экс-главе ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову. Деньги от продажи поступят в бюджет государства. Руководитель школы контраварийной подготовки и автоэксперт Виктор Мартыненко оценил адекватность объявленной стоимости авто, сообщает newstracker.ru .

Ранее мы сообщали, что Генпрокуратура завершила расследование дела начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, подозреваемого в коррупции. В СМИ он прославился как человек, у которого в доме установлен золотой унитаз. Принадлежащие ему автомобили уйдут с молотка на аукционе за 27 миллионов рублей. Выставлены такие авто: BMW X7 XDRIVE 40I (9,3 миллиона рублей), Toyota Camry (4,5 миллиона рублей), Toyota Land Cruiser Prado (4,8 миллиона рублей), Mercedes-Benz GLE 350D (6,1 миллиона рублей). Автоэксперт Виктор Мартыненко считает цены вполне адекватными.

«Учитывая, что сейчас происходит на автомобильном рынке, за такие модели меньше никто просить не будет. В том числе и потому, что сейчас наблюдается дефицит автомобилей европейского производства. Единственное, что смущает в формулировке продавца, что техника требует ремонта. При этом не указано, о какой сумме вложений может идти речь. Но вряд ли у потенциального покупателя получится серьезно снизить ценник, максимум можно скинуть до 500 тысяч рублей», — уверен эксперт.

Эксперт отметил целесообразность проведения аукциона именно накануне весны, когда увеличивается спрос на авто. Специалист также назвал самые востребованные модели на данный момент.

«При ДТП или иных проблемах, требующих замены деталей, сегодня срок ожидания запчастей у „европейцев“ достигает шести месяцев. Были случаи, когда автовладельцы ждали комплектующие и дольше. С другими же моделями сроки более лояльны и обслуживать их проще», — советует Мартыненко.

Ранее автоэксперт Евгений Соловьев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чего следует опасаться владельцам машин во время снегопада.