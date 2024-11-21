Эксперт Матвеев рассказал, стоит ли ожидать роста цен на такси в 2025 году

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев высказал мнение, что в 2025 году рост цен на услуги такси составит от 20 до 30%, сообщил 56orb.ru. Эксперт назвал две причины, которые повлияют на рост.

По мнению Матвеева, первая причина — высокая цена на ОСАГО. В последнее время заметна тенденция, когда таксистам по разным причинам массово отказывают в выдаче полиса. Эксперт считает, что причина этому — высокая аварийность автомобилей, которые используют для перевозок.

Эксперт назвал вторую причину — рост цен на новые автомобили, топливо и запчасти. Что касается ремонта, что в среднем водитель тратит 50% от своего заработка в такси на ремонт и содержание транспортного средства. Многие таксисты откажутся от подобной подработки.

Дмитрий Матвеев считает, что в последнее время государство стало более пристально следить за развитием отрасли. Подобный контроль также приводит к тому, что в тариф закладываются дополнительные ранее потраченные средства.

«С 1 сентября таксопарки обязаны помимо ОСАГО оформлять еще и ОСГОП (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров). Тариф до 5 500 рублей в год за одно ТС», — прокомментировал Дмитрий Матвеев.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата московских таксистов составила 153 тыс. руб.