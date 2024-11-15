«Мигрант Сервис»: средняя зарплата московских таксистов составила 153 тыс. руб.

На протяжении последних месяцев средняя зарплата таксистов в Москве составляла 153 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование, которое совместно провели платформа «Мигрант Сервис» и компания SunCar.

Аналитики рассчитали уровень зарплат водителей из двух таксопарков Москвы, а также социального парка столицы. По их данным, с августа по октябрь зарплаты таксистов в среднем составляли 152 985 руб. в месяц. При расчете цифры в учет брались только те водители, которые отработали не менее 20 смен на протяжении месячного периода.

При этом отмечено, что суммарный доход водителей оказался почти вдвое выше, он доходил до 314 тыс. руб. Но таксистам приходится нести существенные сопутствующие траты. Например, на заправку, аренду и ремонт автомобиля они тратят порядка 89 тыс. руб. ежемесячно. Еще три процента от выручки они отчисляют таксопаркам, и 22% — агрегаторам такси. В итоге чистая заработная плата становится существенно меньше.

Ранее сообщалось, что многие российские таксисты жалуются на качество автомобилей из Китая. По статистике, стоимость ремонта таких транспортных средств на протяжении пяти лет может превысить цену на новое авто. Списывать их приходится уже после 150 тыс. км автопробега.