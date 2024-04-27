Эксперт Матвеева предложила в рамках «Семьеведения» обучать семейному праву

Эксперты положительно оценивают намерение правительства ввести для обучения в школах новый предмет «Семьеведение», но предлагают частично изменить программу дисциплины, сообщает inkazan.ru .

Кандидат юридических наук Наталья Матвеева считает, что ребятам важно знать свои права и обязанности в рамках совместной жизни. Семейное право регулирует вопросы воспитания детей и взаимодействия с кровными родственниками. Частично тогда предмет заменит обществознание, которое намерены исключить из программы некоторых классов.

«Школьники смогут познакомиться с правовыми аспектами данных вопросов, а также с моральными; задумаются в каком возрасте следует создавать собственную семью и продолжать свой род», — говорит доцент кафедры правого регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Наталья Матвеева.

Ученый Сергей Гатауллин уверен, что в рамках одного предмета невозможно научить детей в будущем гармонично выстраивать отношения с партнером. Эксперт уверен, что задача правительства — создавать грамотное и осознанное общество, чтобы людям хватало образованности разбираться во всех тонкостях многогранной жизни. Умение мыслить и анализировать необходимо развивать в рамках всей школьной программы.

Общественный деятель, автор книги «Дом как маленькое государство» Диана Ходаковская призвала максимально упростить программу «Семьеведения». Старшеклассникам предстоит подготавливаться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Дополнительная нагрузка им ни к чему. Сомнений в том, что урок крайне важен для развития современного поколения, у эксперта нет, ведь Запад активно навязывает россиянам чуждую им культуру.

«В период глобализации разрушаются устои. Нам говорят, что можно всю жизнь прожить одному, не заводить семью и детей, и это будет нормой. Но с такими ценностями мы теряем ключевое — краски жизни», — говорит эксперт.

Депутат Татьяна Буцкая уверена, что многие пары расторгают брак вскоре после торжественной церемонии, потому что им никто не рассказывал о суровой действительности: двум людям всегда тяжело адаптироваться друг к другу.

«Потому что лодка любви разбивается о рифы быта <...> Мы должны договориться, чтобы принять единое решение, и быть счастливы», — сказала первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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