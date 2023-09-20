Эксперт Михайлов оценил риск столкновений армян и азербайджанцев в Ростовской области

Эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов высказал мнение корреспонденту издания « RostovGazetа » о том, что между армянами и азербайджанцами, которые проживают в Ростовской области, возможны столкновения.

Эксперт Михайлов отметил, что не стоит ожидать каких-либо масштабных беспорядков в регионе в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Сам Евгений Михайлов специализируется на исследовании межэтнических конфликтов. Он уверен, что российские спецслужбы работают профессионально, что исключает риск организации масштабных митингов.

Эксперт Михайлов отметил, что армяне и азербайджанцы, которые проживают на территории Ростовской области, часто находятся в тесных дружеских отношениях. В некоторых случаях узами брака были переплетены две национальности. Это также доказывает, что риск хаотичных столкновений минимальный.

Эксперт также отметил, что армяне и азербайджанцы обязаны уважать законодательство России, если приняли решение проживать в нашей стране. У тех людей, кто иммигрировал в Россию из Армении, часто двойное гражданство в отличие от тех, кто приехал из Азербайджана.

«Когда я выступал с заявлениями по Карабаху, нередко слышал претензии от армянского народа из Ростова. Но позвольте, если вы проживаете в России, то и бороться должны за национальные интересы Российской Федерации. Если проявляете гражданскую позицию по отношению к своей стране, то езжайте туда, и там боритесь за свои интересы. На территории России межнациональных конфликтов быть не должно. Особенно между представителями тех стран и народов, у которых есть свои государства», — делится мнением политолог.

Эксперты оценили риск ссор между диаспорами в Тюменской области. Специалисты также уверены, что никаких беспорядков в регионе быть не должно. В области проживают люди разной национальности, причины этому перечислил эксперт Александр Петрушин.