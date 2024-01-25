Эксперт Мильский: цены на первичную недвижимость поднимутся в ближайшее время

Руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский рассказал в интервью ИА «Бел.Ру» о ситуации на рынке недвижимости.

Эксперт считает, что в ближайшее время выплачивать за квартиру на первичном рынке недвижимости через оформленную ипотеку будет дороже, чем если платить за нее наличкой. Девелоперы сталкиваются с высокими процентами, которые им необходимо оплачивать при заключении договора с банком. Им придется вкладывать эти деньги в стоимость недвижимости. Ситуация изменится, если ЦБ и федеральная власть внесут изменения в принятые решения.

Цены на недвижимость растут по всем регионам РФ. Так, даже в Белгородской области, несмотря на сложную ситуацию из-за обстрелов со стороны ВСУ, цены поднялись. Причина роста — инфляция.

Эксперт рекомендует тем, кто хотел купить квартиру на первичном рынке, не медлить.

«На первичном рынке недвижимость нужно покупать чем быстрее, тем лучше, пока застройщики не взвинтили цены, пока действует льготная ипотека. Ведь есть риск, что ее с лета вообще отменят», — рассказал руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский.

При выборе жилья эксперт рекомендует учитывать исключительно материальное состояние человека. При оплате наличкой, можно найти подходящий вариант при наличии необходимой суммы, исходя из ценовой политики в регионе.

Оформляя ипотеку, лучше заранее спрогнозировать, сможет ли человек в ближайшие годы выплачивать фиксируемый ежемесячный платеж.

Ранее мы сообщали, что ипотечным ставкам в России предрекли высокие значения на протяжении всего 2024 года.