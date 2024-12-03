Эксперт Мусакин прогнозирует постепенный рост цен в отелях

Совладелец «Кронвелл Групп» Алексей Мусакин высказал мнение, что в связи с введением туристического налога цены в российских отелях начнут постепенно расти вверх, сообщил «РосБалт».

Эксперт предполагает, что рост будет ощутим при увеличении налога до 3%. Он уверен, что ряду объектов размещения придется повышать стоимость номеров. 3% — это сумма, которую собственники отелей уже не смогут прибавить к стоимости из-за ограничений спроса. Особенно рост будет ощутим для отелей низкой категории.

Эксперт Алексей Мусакин привел пример. Ранее, согласно действиям режима курортного сбора, человек доплачивал за койко-место 50 руб. при условии стоимости услуги в 500 руб. В рамках введения туристического налога посетителю придется заплатить уже 100 руб.

«Формально это вроде бы не может влиять на цены, так как налог будут добавлять сверху цены: есть стоимость номера, а есть туристический налог. Но пока это 1% для отелей в 4 и 5 звезд, наверное, будет незаметно, а вот когда станет 3%, это уже будет такая величина, которая не позволит ее прибавлять сверху повышенной цены», — пояснил эксперт.

Эксперт также предположил, что туристический налог повлияет на доходы отелей и на отчисление средств для развития города. Однако он не станет причиной меньшего спроса на отдых в разных городах России.

Ранее сообщалось, что депутат Коротченко не поддерживает введение туристического налога.