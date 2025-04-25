Эксперт назвал причины заинтересованности Трампа в завершении СВО

Политический консультант, бизнес-аналитик, специалист по общественным коммуникациям Павел Майдан высказал мнение, что президент США Дональд Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине по нескольким причинам. Одна из них — войти в историю, сообщил tagilcity.ru.

Эксперт напомнил, что в 2009 году американский президент Барак Обама получил Нобелевскую премию. Аналитики предполагают, что Трамп рассчитывает также войти в историю. Павел Майдан разделяет эту точку зрения. Президент США публично заявлял, что может решить вооруженный конфликт. Ему важно оправдать ожидания.

По мнению эксперта, Трамп заинтересован в мире на Украине ради экономии средств бюджета собственной страны. Тогда США не придется оказывать финансовую и военную помощь. Трамп славится своей прагматичностью. В настоящее время помощь превысила сумму в размере $100 млрд.

По мнению политического консультанта, США считают своим главным конкурентом Китай. Завершив урегулирование ситуации на Украине, Дональд Трамп сможет сосредоточиться на противостоянии с Пекином.

Эксперт отметил, что для Украины мирное урегулирование конфликта — это фактическая капитуляция. Проблема в личных амбициях украинского президента.

«Здесь важно разделять интересы Украины как государства и личные амбиции Владимира Зеленского. Для этой страны перемирие без гарантий безопасности и возврата территорий означает фактическую капитуляцию», — пояснил редакции TagilCity.ru эксперт Павел Майдан.

Ранее Трамп заявил о больших территориальных уступках России ради мира на Украине.